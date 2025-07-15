15 Temmuz'da Bağdat Caddesi'nde darbeciler alkışlandı

Bugün 15 Temmuz...

FETÖ'cü hain darbe girişiminin üzerinden bugün tam 9 yıl geçti.

9 yıl önce bugün millet, cesaretiyle darbecilere "dur" dedi ve hain girişim başarı ile geri püskürtüldü.

Tahminlerinden çok daha büyük bir direnişle karşılaşan darbeci teröristler bozguna uğratılırken Türk halkı, bir demokrasi destanı yazdı.

DARBECİLERİN ALKIŞLANDIĞI ANLAR

7'den 77'ye herkesin omuz omuza vererek tanklara karşı durduğu o gece bazı kesimler, darbecileri coşku ile karşıladı.

BAĞDAT CADDESİ'NDE ALKIŞLAR

O kanlı gecede tankları ile İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nden geçiş yapan darbeci hainler, alkışlarla karşılanmıştı.

Demokrasi destanının yıl dönümünde o anlara ilişkin görüntüler yeniden gündeme geldi.