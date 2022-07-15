15 Temmuz'da Bağdat Caddesi'nde darbecilerin alkışlandığı görüntüler

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde, o gece Bağdat Caddesi'ne giren darbecilerin coşku ile karşılandığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Bugün 15 Temmuz...

Türkiye demokrasi tarihinin bir yönden en kanlı bir yönden de en destansı günü.

Bunda 6 yıl önce devlet kurumlarında yapılanan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz gecesi hain darbe planlarını uygulamaya koyuldu.

Tahminlerinden çok daha büyük bir direnişle karşılaşan darbeci teröristler bozguna uğratılırken Türk halkı bir demokrasi destanı yazdı.

Darbecilerin alkışlarla karşılandığı görüntüler

7'den 77'ye, her meşrepten insanın omuz omuza vererek tanklara karşı durduğu o gecede insanlığın yüz karası bazı kesimler darbecileri coşku ile karşıladı.

O kanlı gecede tankaları ile İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nden geçiş yapan darbeci hainler alkışlarla karşılanmıştı.

Demokrasi destanının bu 6'ncı yıl dönümünde o anlara ilişkin görüntüler yeniden gündeme geldi.

Bağdat Caddesi darbecileri alkışladı VİDEO