15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa çalışma saatleri..

15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa çalışma saatleri..

Borsanın resmi tatil olan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde açık olup olmadığı araştırılıyor. Yatırımcılar, "15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı?" sorusuna cevap arıyor.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından 15 Temmuz, Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanıyor.

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından, 15 Temmuz'da hangi kurumların faaliyet gösterip göstermediği merak ediliyor.

Özellikle yatırımcılar, borsa'nın açık olup olmadığını araştırarak, "15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? İşte Borsa çalışma saatleri..

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

Borsa resmi tatillerde hizmet vermiyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ülkemizde resmi bayram ilan edildiğinden, bu tarihte BİST hisseleri işleme kapalıdır.

14 Temmuz Çarşamba 2021'de, saat 17.00'de piyasaların kapanması ile faaliyetlerini durduran borsa, 16 Temmuz Cuma günü, piyasaların açıldığı saat olan 09.00'a kadar hizmet vermeyecek.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilmesi halinde ise 14 Temmuz'da tüm işlemleri durduracak olan borsa, bayram tatilinin sona erdiği 26 Temmuz Pazartesi gününe dek kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar, Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı ve borsa, 15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacağı için, 15 Temmuz 2021 tarihinde bankalar hizmet veremeyecek. Dolayısıyla EFT gibi işlemler 15 Temmuz Perşembe günü yapılsa dahi 16 Temmuz Cuma günü hesaplara geçmiş olacak.