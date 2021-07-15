15 Temmuz'da darbedilen müezzin: Bayrağımız için yaşıyoruz

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için saldırıya uğrayan müezzin Mehmet Kuzgun, o geceyi anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun da unutulmayanlar arasında.

Darbe girişiminin önlenmesinin ardından 'Devlet Övünç Madalyası' ve gazilik beratı verilen Kuzgun, bir süre daha görev yaptıktan sonra emekli olup memleketi Manisa'ya yerleşti.

"GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETTİK"

O geceyi anlatan Kuzgun, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla müftülerimiz aradı. Darbe olduğunu söylediklerinde, o gece milletimize yapılan darbeyi önlemek için camilerimize koşturdum. Cumhurbaşkanımızın sokağa daveti gibi biz de okuduğumuz sela ve ezanlarla vatandaşlarımızı sokağa davet ettik. Bu darbeden kurtulmak için Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi, göğsümüzü siper ederek darbeden kurtulmak için ezan ve selalar okuduk" diye konuştu.

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"'BU DARBE OLACAK' DİYE BAĞIRDILAR"

Taşlı saldırıya uğradığını hatırlatan Kuzgun, "Sela verdikten sonra 3 kişi birden geldi. 3'ü de kardeşti bunlar. 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı. 'Bu darbeyi siz önleyemezsiniz' diye tepki gösterdiler. O vatan hainleri karşısında dik durarak, sela ve ezanlarımızı okudum. Camiye ayakkabılarıyla girerek caminin camlarını kırdılar. Ellerindeki kaldırım taşlarıyla beni darbettiler. Geldiklerinde 'Biz darbe için geldik. Bu darbe olacak. Bizim güllerimiz açacak, siz solacaksınız' dediler.

"YİNE OLSA YİNE ÇIKARIM"

Ama Allah bunlara fırsat vermedi. Allah bize 15 Temmuz gecesi gibi bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Bugün olsa yine kanımın son damlasına kadar vererek, dışarı çıkarım.

"SANCAĞIMIZ, BAYRAĞIMIZ İÇİN YAŞIYORUZ"

Biz sancağımız, bayrağımız ve devletimiz için yaşıyoruz. Şehitlerimiz, bizim namusumuzu korumak için kanlarını döktülerse, biz de kanımızın son damlasını vermeye hazırız" dedi.

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