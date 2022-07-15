15 Temmuz'da darbedilen müezzin: Çok zor günler geçirdim

15 Temmuz 2016'da sela okuduğu için 3 kişi tarafından darbedilen Müezzin Mehmet Kuzgun, "Büyük darbe aldım ve 15 gün boyunca çok zor günler geçirdim" dedi.

15 Temmuz 2016 hani darbe girişiminde halk meydanlara inerken, minarelerden sela sesleri yükseldi.

İzmir’in Narlıdere ilçesine bağlı Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuyan Müezzin Mehmet Kuzgun, beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Kuzgun, sela okuduğu için 2'si kadın 3 kişi tarafından darbedildi.

DHA’nın haberine göre; Devlet Övünç Madalyası ve gazilik beratı alan Mehmet Kuzgun, kanlı darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde o gün yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

"15 Temmuz gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından telefonla aranarak, darbeye karşı camilerimizde milletimizi uyarmak adına sela verdik. Sela verdikten sonra cami kapısının önünde 2 kadın, 1 erkek 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Memleketimize, darbe olduğu için sela veriyor ve milletimizi sokağa davet ediyoruz' dedim.

İzmir'de sela okuyan müezzin tartaklandı VİDEO



“Kaldırım taşı ile sırtıma ve göğsüme vurdu”

Bana 'bu darbe gerçekleşecek' dediler, ben de 'hayır, gerçekleşmeyecek' dedim. Ağza alınmayacak hakaretlere maruz kaldım. Bir erkek boşluğuma yumruk atınca nefessiz kaldım. Kadın ise kaldırım taşı ile sırtıma ve göğsüme vurdu. Gözlüklerim kırıldı.





“Büyük darbe aldım ve 15 gün boyunca çok zor günler geçirdim”

Dışarı doğru çıkarken tekrar darbedildim. Büyük darbe aldım ve 15 gün boyunca çok zor günler geçirdim. Görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım, vatan için bu milletimizi çağırırız. Çünkü bu topraklar, kolay kolay alınmadı. Bir karış toprak olsa da kimseye vermeyiz. Atalarımız bize bu toprakları bırakmak için nasıl canlarını ve kanlarını feda ettiyse; biz de kanımızın son damlasını vermeye hazırız.”

15 Temmuz'da darbedilen müezzin o günü anlattı VİDEO







“Keşke o gün şehit olsaydım diyorum”

Emekli olduktan sonra Manisa'ya yerleşen Kuzgun, aynı olayın yaşanması halinde evinin balkonundan yine sela vereceğini belirterek, "O gün istedikleri darbeyi gerçekleştiremediler. Keşke o gün şehit olsaydım diyorum. Allah'ın huzuruna keşke şehit olarak gitseydim. Gerçekten o gün şeref duydum. Yapılan darp sadece Mehmet hocaya değil; Türk milletine yapılmış bir harekettir. Allah vatanımıza, milletimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Allah göstermesin ancak tekrar düşmanlar ile içimizdeki hainler, vatanımıza ve sancağımıza bir daha böyle darbe yapmak isterlerse; evimizin balkonuna çıkar, bayrağımızı da göğsümüze alarak, bağıra bağıra selalarımızı veririz. Canımı vermeye hazırım.” dedi.