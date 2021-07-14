15 Temmuz'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? PTT ve kargoların çalışma saatleri...

15 Temmuz'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? PTT ve kargoların çalışma saatleri...

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz, Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak resmi tatil ilan edildi. Peki, 15 Temmuz'da PTT ve kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Resmi tatil ilan edilen 15 Temmuzda, hangi kurumların faaliyet gösterip göstermediği merak ediliyor.

Bu kapsamda PTT ve kargoların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, 15 Temmuz'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? İşte PTT ve kargoların çalışma saatleri..

15 TEMMUZ'DA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

PTT'ler resmi tatillerde ve Pazar günleri kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. Dolayısıyla 15 Temmuz 2021 Perşembe günü PTT şubeleri kapalı olacak. Aynı zamanda PTT kargo alımı ya da dağıtımı gerçekleşmeyecek.

PTT’lerin yanı sıra noterler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. Bu nedenle bazı işlemlerde çarşamba ve cuma günü yoğunluk yaşanabilir.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

Borsa resmi tatillerde hizmet vermiyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ülkemizde resmi bayram ilan edildiğinden, bu tarihte BİST hisseleri işleme kapalıdır. 14 Temmuz Çarşamba 2021'de, saat 17.00'de piyasaların kapanması ile faaliyetlerini durduran borsa, 16 Temmuz Cuma günü, piyasaların açıldığı saat olan 09.00'a kadar hizmet vermeyecek. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün, Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilmesi halinde ise 14 Temmuz'da tüm işlemleri durduracak olan borsa, bayram tatilinin sona erdiği 26 Temmuz Pazartesi gününe dek kapalı olacak.