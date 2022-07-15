15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

15 Temmuz Cuma günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Temmuz tarifesi...

Hain darbe kumpasının yaşandığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

Resmi tatil günü toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Resmi tatillerde genel olarak toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Peki, bugün otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 15 Temmuz'da otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.