Petrol
98.96
-0.14%
Euro
17.5471
0.40%
Dolar
17.4818
0.30%
Altın
958.03
-0.09%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.815
3.15%
BTXN Coin
7.58
6.01%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

    15 Temmuz Cuma günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Temmuz tarifesi...
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

    Hain darbe kumpasının yaşandığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

    Resmi tatil günü toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

    Resmi tatillerde genel olarak toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

    Peki, bugün otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 15 Temmuz'da otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

    15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

    15 Temmuz da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro bedava mı? #1


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    14 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    Ekonomi

    14 Temmuz, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Melisa Şenolsun'dan kalça şovu geldi!
    Medya

    Melisa Şenolsun'dan kalça şovu geldi!

    Görüş Bildir