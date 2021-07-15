Euro
10.1821
0.13%
Dolar
8.5845
0%
Altın
505.43
0.18%
Borsa
1.367
1.52%
Bitcoin
281.148
1.98%
EXEN Coin
25.00
-4.50%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    15 Temmuz'dan geriye kalanlar

    15 Temmuz'dan geriye kalanlar

    15 Temmuz gecesi kimileri darbecilere karşı direnip tankların önüne yatarken kimileri de ATM'den para çekip makarna kuyruklarına giriyordu.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    15 Temmuz'daki FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti.

    Milletin, iradesine sahip çıkmasıyla büyük bir tokat yiyen FETÖ'cü teröristler yaptıklarının hesabını veriyor.

    Peki o gece neler yaşandı? Kim nerede, ne yapıyordu.

    MİLLET DUR DEDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inenler, korkusuz bir şekilde tankların önüne yatıp iradesine sahip çıkıyordu.

    Marmaris'te FETÖ'cü teröristlerin silahlı saldırısından son anda kurtulan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, darbecilerin püskürtülmesi için direktiflerini Atatürk Havalimanı'ndan veriyordu.

    15 Temmuz dan geriye kalanlar #1

    15 Temmuz dan geriye kalanlar #2

    DARBECİLERİ ALKIŞLAYANLAR

    FETÖ'cü teröristlere karşı millet tarihi bir destan yazarken kimileri de evlerinde keyifli bir bekleyiş içerisindeydi.

    ATM ÖNÜNDE SABAHLAYANLAR

    Öyle ki; Caddebostan'da FETÖ'cülerin kullandığı tanklar alkışlanıyordu.

    Darbenin başarıya ulaşacağına inananlar, ATM'lerden para çekip marketlerde makarna kuyruğunda bekliyordu.

    15 Temmuz dan geriye kalanlar #3

    15 Temmuz dan geriye kalanlar #4

    KILIÇDAROĞLU KAHVE İÇİP DARBECİLERİ İZLEDİ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o gece Atatürk Havalimanı'nda darbecilerin arasından geçip Bakırköy'deki eve gitmişti.

    CHP Lideri, kahvesiyle birlikte yaşananların son bulmasını beklemişti.

    15 Temmuz dan geriye kalanlar #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir