15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde ülke genelinde 90 bin camide selalar okundu. Ayasofya-i Kebir Camii’nde de 15 Temmuz anısına ilk sela sesleri yükseldi.

15 Temmuz hani darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi ile 81 ilde 15 Temmuz hain darbe girişimi programları yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile 90 bin camide selalar okundu.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından halkın iradesini hedef alan hain darbe girişimine karşı milleti birliğe ve darbeye karşı koymaya çağıran selalar, camilerin minarelerinden yeniden yükseldi.

Demokrasi için tanklara ve silahlara geçit vermemek uğruna şehadet şerbetini içen 251 şehidimiz, dualarla anıldı.

15 Temmuz'un 5'nci yıl dönümünde Ayasofya'da ilk sela VİDEO



İLK 15 TEMMUZ SELASI

Selaların yükseldiği minarelerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami oldu.

86 yıllık aranın ardından 24 Temmuz 2020 yılında aslına rücu ettirilen fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii’nde, 15 Temmuz anısına ilk kez sela okundu.