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- 15 Temmuz'un 5'nci yıl dönümünde Ayasofya'da ilk sela
15 Temmuz'un 5'nci yıl dönümünde Ayasofya'da ilk sela
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 09:28
15 Temmuz hani darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.
Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi ile 81 ilde 15 Temmuz hain darbe girişimi programları yapıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile 90 bin camide selalar okundu.
ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından halkın iradesini hedef alan hain darbe girişimine karşı milleti birliğe ve darbeye karşı koymaya çağıran selalar, camilerin minarelerinden yeniden yükseldi.
Demokrasi için tanklara ve silahlara geçit vermemek uğruna şehadet şerbetini içen 251 şehidimiz, dualarla anıldı.
15 Temmuz'un 5'nci yıl dönümünde Ayasofya'da ilk sela VİDEO
İLK 15 TEMMUZ SELASI
Selaların yükseldiği minarelerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami oldu.
86 yıllık aranın ardından 24 Temmuz 2020 yılında aslına rücu ettirilen fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii’nde, 15 Temmuz anısına ilk kez sela okundu.