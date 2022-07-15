15 Temmuz'un destansı kahramanı: Ömer Halisdemir

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen Semih Terzi'yi tek kurşunla öldüren Ömer Halisdemir, 6 yıl önce bugün başı dik bir şekilde şehadete yürüdü.

Takvim 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde, Türk milleti hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı…

Devletin birçok kurumuna yuvalanan Fetullahçı teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kılcal damarları, millet iradesine kurşun sıkmak için harekete geçti.

Gece vakti harekete geçen üniformalı hainler, milleti sindirmek için silahları ile meydanlara indi. Bomba ve kurşun seslerine karşı uğruna mücadele edilebilecek tek gerçek, millet iradesinin üstünlüğü oldu…

Darbeciler sivil halka karşı namlularını çevirip tankları üzerlerine sürerken, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda da bir destan yazılıyordu…

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahı, darbeci general Semih Terzi’nin hedeflerinden biriydi. Darbeci Semih Terzi’nin planlarını boşa çıkarak olan, karargahı koruyan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir oldu…

Ömer Halisdemir adı, o günden bugüne ‘kahramanlık’ denilince akla gelen ilk isimlerden biri oldu…

Şehadete, başı dik yürüdü

Halisdemir’e ihaneti, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı haber verdi. Vakit kaybetmeden yıllardır omuz omuza çarpıştığı askerini arayan Aksakallı, verdiği emir ile darbe planını boşa çıkaracak ilk adımlardan birini atmış oldu.

Ömer Halisdemir'in son görüntüleri VİDEO ARŞİV

"Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir onu, karargaha girmeden öldür.” sözlerine Halisdemir’in “Baş üstüne komutanım.” cevabı, aynı zamanda son sözleri oldu.

Karargahın önünde darbeci hainleri beklemeye başlayan Ömer Halisdemir, şehadete başı dik bir şekilde yürüdü…

Vatan hainliğine tek kurşun

Darbeciler helikopterden iner inmez aralarına giren Ömer Halisdemir, vatan hainliğinin cezasını tek kurşunla verdi. Darbeci Semih Terzi göğsünden vuruldu, üniformalı darbeciler ise namlularını Ömer Halisdemir’e çevirdi.

17 kurşunla şehit oldu

Ömer Halisdemir, 17 kurşunla şehadete erdi…

6 yıl önce şehit olan Ömer Halisdemir, ülkesinin kurumlarına yuvalanıp millet iradesine pranga vurmaya çalışan hainlere karşı canını siper etti.

Ömer Halisdemir'i yaralıyken şehit ettiler VİDEO ARŞİV

Kabir hiç boş kalmadı

O günden bugüne yeni doğan çocuklar, Ömer Halis adını almaya başladı. Bir Ömer Halisdemir öldü, binlercesi doğdu...

Şehidin Niğde'deki kabri ise hiç boş kalmadı.

Minnet borcunu ödemek isteyenler, Ömer Halisdemir’in ismini dualarla anmaya devam ediyor…

Darbeci general Semih Terzi'nin vurulduğu an VİDEO ARŞİV