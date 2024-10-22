15 Temmuz'un sembol ismi Turgut Aslan'dan 'FETÖ' açıklaması: Öldü diye gevşemememiz gerekiyor

ABD'den dün sabah saatlerinde gelen haber, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

2016'daki hain darbe girişiminin baş suçlusu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.

Türkiye'ye ulaşan haber, özellikle hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatan evlatlarının ailelerini sevince boğdu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası açıklamalar peş peşe gelirken bir açıklama da 15 Temmuz'un sembol ismi Turgut Aslan'dan geldi.

"FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ DİYE GEVŞEMEMEMİZ GEREKİYOR"

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı'yken, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütle mücadelenin sürmesi gerektiğini aktardı.

Aslan, bu kapsamda "'Fetullah Gülen öldü' diye gevşemememiz gerekiyor. Bir şey olmamış gibi onlarla mücadele etmek gerekir." ifadesinde bulundu.

TURGUT ASLAN KİMDİR

Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı’nda başından vuruldu.

Ağır yaralanan Turgut Aslan, 5 ayda geçirdiği çok sayıda operasyonla hayata tutunarak gazi ünvanını aldı.

"KEŞKE AMERİKA'DAN GELSEYDİ DE BÜYÜK ADALETİN ÖNÜNDE HESAP VERSEYDİ"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Amerika’da ölmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, şu sözleri sarf etti:

Keşke Amerika’dan gelseydi de büyük adaletin önünde hesap verseydi ve iş birlikçilerini söyleseydi. Şimdi gömülecek yer bulamıyor, insanın ölünce gömülecek bir yeri olması lazım.



Bence bu iş bitmez, sırt sırta mücadele etmemiz lazım. 'Fetullah Gülen öldü' diye gevşemememiz gerekiyor. Bir şey olmamış gibi onlarla mücadele etmek gerekir. Onlar bu ülkeyi ele geçirmek istiyorlar.



Bugün Fetullah Gülen olur, yarın başka bir şey olur.