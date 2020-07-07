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    15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşerek kalp krizi geçiren 71 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 20:57
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    15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu #1

    Kocaeli'nin Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi Sahil Ceddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Yılmaz Kaşıkçı (71) adlı şahıs, davranışları konusunda uyardığı sahilde yüzen gençlerle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine 15 yaşındaki H.S. tarafından itilen Kaşıkçı, dengesini kaybederek yere düştü. Düştükten sonra Kaşıkçı’nın hareket etmediğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Gölcük Neceti Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Yere düştükten sonra kalp krizi geçirdiği iddia edilen ve 2 yıl önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldı. Kaşıkçı’yı iterek yere düşmesine neden olan H.S. adlı çocuk ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

    15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu #2

    15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu #3

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