Denizli'deki cinsel istismarı, jandarma ortaya çıkardı

Denizli’de 3 aydan bu yana kayıp olan yüzde 50 engelli 15 yaşındaki genç kız jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen olayda, aranması olan şahısların izini süren JASAT timi, güveni kötüye kullanma suçundan yakalaması olan R.M., isimli bir şahsı takibe aldı.

Zanlının Tavas ilçesinde olduğunu belirleyen tim, Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile gözaltına aldı. Durdurulan araçta küçük yaşta genç kızın da olduğunu belirleyen tim, olayı araştırmaya başlayınca korkunç gerçeğe ulaştı.

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YÜZDE 50 ENGELLİ KIZA, 3 AY BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

İsmi öğrenilemeyen genç kız hakkında 3 ay önce kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı öğrenildi.

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu tespit edilen genç kızın, R.M.’nin kendisini kaçırdığını ve 3 aydan bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine genç kız koruma altına alındı.

Genç kız kendisini kurtaran tim üyesi kadın astsubaya sarılarak teşekkür etti.

İşlemlerinin ardından JASAT timi tarafından Tavas Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kız ise jandarma eşliğinde ailesine teslim edildi.