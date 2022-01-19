15. yılında: Hrant Dink ne zaman ve nasıl öldürüldü?

15. yılında: Hrant Dink ne zaman ve nasıl öldürüldü?

Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink, vefatının 15. yılında anılıyor. Peki Hrant Dink ne zaman, nasıl ve nerede öldü? Hrant Dink'in katili kim?

Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 15. yılında vurulduğu yerde “15 Eksik Yıl” sloganıyla anılıyor.

Hrant Dink, 15 sene önce bugün saat 15:00 sıralarında Şişli'deki Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan Agos çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Türkiye gündeminde uzun süre yer tutan cinayet, aydınlatılmaya çalışıldı. Ölüm yıl dönümünde ise Dink'e dair soru işaretleri yeniden gündeme geldi.

Peki Hrant Dink neden öldürüldü, kim öldürdü? İşte Hrant Dink suikastının detayları ve merak edilenler...

HRANT DİNK'İN ÖLÜMÜ

19 Ocak 2007 tarihinde saat 15:00 sıralarında, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti.

Yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürülen Hrant Dink'in katil zanlısı olarak, 19 yaşındaki Ogün Samast adlı bir kişi, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, kendi babası tarafından polise ihbar edilerek, Samsun otogarında sivil giyimli jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Dink, Türkiye'de 1909 yılından bu yana, suikast sonucu öldürülen 62. gazeteci oldu.