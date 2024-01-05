150 milyonluk vurgun yapan fenomen Kıvanç Talu ve eşinin ifadesi: Borç aldık Dolandırıcılıkla suçlanan Kıvanç ve Beril Talu çifti Gürcistan'dan İstanbul Havalimanı'na iner inmez yakalandı. İkili verdikleri ifadede, "Borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar" diye kendilerini savundu.

DHA

Detaylı bir soruşturmaya giren sosyal medya fenomenlerinden 'dolandırıcılık' ile anılan bir isim de Kıvanç Talu.

Dolandırıcılıkla 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Talu ve eşi, havalimanında yakalandı.

Çiftin verdiği ifade ise merak konusu. Edinilen bilgiye göre çift, suçlamaları kabul etmedi.

İfadeleri ortaya çıktı: Kabul etmiyoruz

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

"Borç para aldık, onlar tefecilik yaptı"

150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddialarını kabul etmeyen şüphelilerin, "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar." dedikleri belirtildi.

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Olayın geçmişi

'Var Böyle Tipler' hesabı ile tanınan Kıvanç Talu, 1 milyonluk hesabında farklı tiplemelerle videolar paylaştı.

Kıvanç Talu ve reklamcılıkla tanınan eşi Beril Talu'nun, ponzi sistemi ile dolandırıcılık suçuna karıştıkları iddia edildi.

Çift, reklam işi adı altında yakınlarını tam olarak 150 milyon lira dolandırdı.

İddialar sonrasında sosyal medya hesaplarını kapatan çiftin, vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

Gürcistan'a gittikleri belirlendi

Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlendi.

Dün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, Sabiha Gökçen Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için havalimanı polisi tarafından pasaportlarına el konan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Çift, adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)