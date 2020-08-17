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Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 231 bin 971 oldu. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.