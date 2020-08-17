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Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 231 bin 971 oldu. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2020 - 20:57
- Güncelleme : 17.08.2020 - 20:57
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 996 oldu.
"11 MART'TAN BU YANA, TANI KONMUŞ TOPLAM HASTA SAYIMIZ 250 BİNİ GEÇTİ"
Bakan Koca paylaşımını, "11 Mart'tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." notuyla yaptı.