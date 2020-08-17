Dolar
7.3848
0.3765%
Euro
8.7694
0.6369%
Altın
1982.17
1.933%
Borsa
1086.2
0.2186%
G. Altın
470.554
2.2694%
Bitcoin
90898.65
4.5195%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 231 bin 971 oldu. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 20:57
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 20:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 996 oldu.

    "11 MART'TAN BU YANA, TANI KONMUŞ TOPLAM HASTA SAYIMIZ 250 BİNİ GEÇTİ"

    Bakan Koca paylaşımını, "11 Mart'tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." notuyla yaptı.

    Türkiye de koronavirüs salgınında günün tablosu #1

    Görüş Bildir