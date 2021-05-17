Türkiye'nin koronavirüs aşı haritası güncellendi

Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı mücadele için en önemli silah aşı olurken, aşılama süreci Türkiye'de de hızla devam ediyor.

AŞILAMADA SON RAKAM 26 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs kapsamında yapılan aşıların yer aldığı tabloyu güncelledi. Tabloya göre, salgınla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarını saat 21.00 itibarıyla26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANAN AŞI MİKTARI

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 552 bin 71, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 775 bin 519 toplamda 4 milyon 327 bin 590,

Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 217 bin 410, ikinci doz aşı sayısı 903 bin 801 toplamda 2 milyon 121 bin 211,

İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 19 bin 413, ikinci doz aşı sayısı 772 bin 322 toplamda 1 milyon 791 bin 735 doz olarak kayıtlara geçti.