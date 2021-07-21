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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
- 21.07.2021 - 20:48
- Güncelleme : 21.07.2021 - 21:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konular ele alındı.