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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Ruhani ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 21.07.2021 - 20:48
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 21:01
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Ruhani ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konular ele alındı.

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