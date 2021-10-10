Konyalılarla buluşmasında Kılıçdaroğlu'nun atık toplama tesisleriyle ilgili sözlerine cevap veren Kurum, "Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmasın" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kent merkezine ziyaretler gerçekleştirdi.

Toplanan kalabalığa seslenen Kurum, konuşmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atık kağıt tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette çalışanlara kurduğu cümlelere değindi.

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu ziyarette, “Valilik kararı kendi iradesiyle mi aldı, yukarıdan talimat mı verdi onu öğreniriz, yukarıdan telkin gelmiştir. Birdenbire bir tablo ortaya çıktı. Ne zaman çıktı? Siz buradan gelir elde ettiğinizde. Demek ki bu gelire birileri göz koydu. Onu öğreniriz. Malı götüren, milyarlarını yurt dışına götüren, sıfır vergi veriyor. Bula bula sizi mi buldular. Akıl alacak şey değil” dedi.

Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na kağıt toplayıcıları uyarısı VİDEO

"BİZ HER ZAMAN İŞÇİNİN YANINDA OLDUK"

Bunun üzerine Kurum, "Her defasında yeni bir yalanla karşımıza çıktılar. İşte şimdi de yeni bir yalan. Geçtiğimiz günlerde ruhsatsız bir şekilde atık toplayan tesislere yönelik rutin denetim oldu. Konunun atık toplayan emekçilerle ilgisi olmadığı, ruhsatsız iş yerlerine yönelik olduğu halde, 'Vali tek başına yapamaz, yukarıdan emir almıştır' diyerek yeni bir yalana sarılmışlardır. Onların kastını çok iyi biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmasın, onları istismara kalkışmasın.

Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ifadeleriyle, atık toplayıcı kardeşlerimiz Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan sıfır atık projemizin isimsiz kahramanlarıdır. Kimse bizimle emekçi kardeşlerimiz arasına giremez. Biz her zaman, işçinin, emeğin, alın terinin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı .





"KONYA'MIZI CUMHURİYETİMİZİN EN MUHTEŞEM ŞEHRİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Hüyük'e birçok alanda büyük yatırımlar yaptıklarının ve birçok projeyi tamamladıklarının altını çizen Kurum, "Milletimizin hassasiyetlerine, devletimizin geleceğine ve bekasına sahip çıkıyoruz. Hüyük'te, Konya'da attığımız her adımın Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü muasır medeniyet davasına bir katkı olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. İşte bu anlamda ne diyoruz, tarihte dünyanın en muhteşem Türk şehri olan Konya'mızı cumhuriyetimizin en muhteşem şehri yapmak istiyoruz. Konya'mız, Hüyük'ümüz en büyük hizmetlere layık diyoruz." şeklinde konuştu.