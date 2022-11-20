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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.
    • 20.11.2022 - 00:26
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 00:55
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    Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı 2010'dan bu yana yoğun bir çalışma içine giren Katar'da hazırlıklar tamamlandı.

    Tüm detayların düşünüldüğü organizasyonun ilk maçında, yarın saat 19.00'da, ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

    Turnuva 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gidiyor #1


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