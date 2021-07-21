Yunanistan'dan, Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için mesaj yayınlayan Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs'ta Rum tarafını kana bulayıp Türklere işgalci dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 47 yıl geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te harekat başlattı.

Harekat öncesinde Kıbrıs Rum tarafı, sürekli Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından dışlama, izole etme, Ada'daki varlıklarını sona erdirme ve Yunanistan ile birleşme (Enosis) yolunu açmaya yönelik girişimlerde bulundu.

Türkiye, düzenlediği harekatla Rum tarafı ve Yunanistan'ın planlarını suya düşürdü.

YUNANİSTAN'IN KLASİK PAYLAŞIMI

Her yıl olduğu gibi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, harekatın 47. yıl dönümünde yine tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

RUM KISMINI KANA BULADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarının "kana bulandığı" bir görsel paylaşan Miçotakis, Rumların zulmünü görmezden geldi.

"İŞGAL"

Türkiye'nin barış harekatını "İşgal" şeklinde niteleyerek haddini aşan Yunan Başbakan, açıklamasında "Zaman geçer ama kimse unutmaz. Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden 47 yıl sonra, medeni dünya tarafından dökülen kan reddedildi. Ve adanın birleştiği ve işgalci bir ordunun olmadığı adil bir çözüm mesajı güçlü, dirençli ve tamamen aktif olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.