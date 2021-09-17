17 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 27 bin 692 yeni vaka tespit edilirken, 237 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 692

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 105 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 52 milyon 497 bin 989, 2. doz uygulanan aşı miktarı 41 milyon 739 bin 242, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 763 bin 70 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 104 milyon 593 bin 216.

BAKAN KOCA: CAN KAYBIMIZ DÜNKÜ KADAR FAZLA DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz."