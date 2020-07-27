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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
    • AA
    • 27.07.2020 - 20:50
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 20:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BÖLGEDEKİ GERİLİMLER ELE ALINDI

    Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendiridi; Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

    İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG SÜRECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü #1

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