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- 16 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
16 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 16 Ağustos Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar 13 Ağustos Cuma 8,51 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 10:15
- Güncelleme : 16.08.2021 - 16:41
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, doların hafta başındaki yükselişi devam ediyor.
Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, haftanın son gününü ise yükselişle kapatmıştı.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
16 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar, haftanın ilk iş günü 16 Ağustos 2021 sabahında 8,50 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,51 lira, satış fiyatı 8,52 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 10 lira alış fiyatı, 10 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
- DOLAR: 8,51
- EURO: 10