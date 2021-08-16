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16 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

16 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 16 Ağustos Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar 13 Ağustos Cuma 8,51 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..