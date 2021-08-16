16 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 18 bin 163 yeni vaka tespit edilirken, 165 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 163

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 85 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 44 milyon 357 bin 493, 2. doz uygulanan aşı miktarı 33 milyon 342 bin 431, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 6 milyon 815 bin 458 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 84 milyon 547 bin 410.