16 Aralık Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 240 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ayrıca son 24 saatte 29 bin 718 yeni vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin güncel veri tablosunu paylaştı.

Paylaşılan tabloya göre bugün, 29 bin 718 kişi daha koronavirüse yakalandı. 4 bin 893 kişide ise semptom saptandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 718

Hastanede tedavi altındaki 29 bin 922 kişi sağlığına kavuşurken 240 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yenilerek yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 121'e çıktı.

"BİR SÜREDİR GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ DÜŞÜŞTE"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" notuyla yaptı.