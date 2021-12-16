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    16 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 18 bin 100 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.12.2021 - 19:52
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 20:02
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    16 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 100

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıkarken, 167 kişi ise hayatını kaybetti.

    "AŞI OLMAYANLAR AÇISINDAN BUGÜN 21 AY ÖNCESİ ARASINDA BÜYÜK FARKLAR YOK"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı."

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN16 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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