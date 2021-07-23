Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak için sel felaketinin yaşandığı memleketi Rize'ye gitti.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu.

Rize'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sel bölgesine gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SEL FEKALETİNİN OLDUĞU BÖLGEDE

Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlar sonrası incelemelerde bulunmak üzere geldiği Güneysu ilçesinde, Merkez Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de ViDEO

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından, hayatını kaybeden bir vatandaş için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, daha sonra cami çevresindeki vatandaşlarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

"BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ"

Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

"Sevgili hemşerilerim, çok değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında mübarek Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Bugün tabi iki bayramı bir arada kutluyoruz, aynı zamanda Cuma. Tabi Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz ve bizler, bölgemizde yaşanan afetler sebebiyle buruk bir bayram geçiriyoruz.

Dün Artvin Arhavi’de dere taşkını nedeni ile ilçemizde maddi hasarlar oluştu. Geçen hafta meydana gelen sel felaketinde ise Rize genelinde çok ciddi tahribata yol açtı. Metrekareye Güneysu’da 214 kilogram, Çayeli Madenli’de 188 kilogram yağışın düştüğü bu afet su baskınlarına, sele ve heyelana sebep oldu.

Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan kardeşlerimizden 6’sının cansız bedenlerine ulaşılırken, diğer 2 kardeşimizin bulunması için tüm birimlerimiz yoğun gayret gösteriyorlar.

"YARALILARIMIZIN HEPSİ TABURCU EDİLDİ”

Yaralılarımızın hepsinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Arhavi’deki afette herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Sizlere ve sizlerin şahsında tüm Rizeli hemşerilerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yine buradan Artvin ve Arhavi’deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

“DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK”

Afet haberini aldığımız andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gerek bakanlarım gerek milletvekili arkadaşlarım hepsi kurumlarla beraber arama kurtarma ve diğer çalışmaları yerinde koordine etmek üzere İçişleri, Çevre Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımız hemen bölgeye geldiler. AFAD’dan Kızılay’ımıza, jandarmadan sahil güvenliğe kadar diğer kurumlarımızın da süratle bölgeye intikalini sağladık.

“2 BİN 860 PERSONEL GÖREV YAPTI”

Yine bu süreçte UMKE ve 112 Acil ekiplerine bağlı 127 personel ve 39 araçtan oluşan toplam 8 ekibi de ilimize sevk ettik. Şu ana kadar ilimizde 328’i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır.

"426 YOLUN TAMAMI ULAŞIMA AÇILMIŞTIR"

Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur.

“GEREKEN YARDIMLAR YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR”

Kızılay’ımız selden etkilenen vatandaşlarımıza evlerinin bulunduğu bölgede ve mahallelerde sıcak çorba, kumanya ve içecek ikram etmiştir. Gerek AFAD gerekse Sosyal Yardımlaşma Vakfı vasıtası ile selden zarar gören kardeşlerimize kira, taşınma ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili gereken yardımlar yapılmaya başlanmıştır.

“3 MİLYON LİRA VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRILMIŞTIR”

Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekipler 7/24 esasına göre çalışılarak2 gün içinde tamamlanmıştır.

“TAŞKIN RİSKİ ALTIN 665 YAPI TESPİT EDİLDİ”

4 bölgede toplam bin 207 bina, 3 bin 118 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bu binalardan ağır hasarlı acil yıkılması gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 99 bağımsız bölüm vardır. Rize’de dere güzergahlarında yapılan çalışmalarda taşkın riski altında olduğu belirlenen 665 yapı tespit edildi.

“4 İLÇEDE PROJE ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK”

Bir taraftan riskli bölgelerin hızlıca boşaltılması sağlanırken diğer taraftan da yaraların süratle sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. Köylerde altında ahırı deposu, üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3 4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz.

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