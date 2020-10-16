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    16 Ekim Türkiye'de koronavirüs salgınında günün verileri

    Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle bugün 73 kişi daha hayatını kaybetti
    • AA
    • 16.10.2020 - 19:56
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 19:56
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    16 Ekim Türkiye'de koronavirüs salgınında günün verileri

    Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verileri tablosunu paylaştı.

    Bakanlığın yayınladığı tabloya göre, bugün yapılan testler sonucu 1812 kişi daha korona hastalığına yakalandı.

    Tedavi altındaki 1419 kişi sağlığına kavuşurken, 73 kişi hayatını kaybetti.

    "TEDBİRLERE EKSİKSİZ UYMALIYIZ"

    Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız." ifadelerini kullandı.

    16 Ekim Türkiye de koronavirüs salgınında günün verileri #1

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