16 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 537 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 212 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 537

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 114 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 833 bin 779, 2. doz uygulanan aşı miktarı 47 milyon 226 bin 488, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 853 bin 986 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 113 milyon 826 bin 236.

BAKAN KOCA: GENÇLERİN ORANI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor."