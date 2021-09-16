16 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

16 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 16 Eylül Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,44 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,44 seviyesini gördü.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dünü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

16 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,44 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,4208 ve en yüksek 8,4611 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 8,4353'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,4410 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 9,9690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 11,6770'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 92,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1790'dan işlem görüyor.