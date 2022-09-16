16 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

16 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "16 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

Araç sahipleri "16 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor.

Bugün, akaryakıta herhangi bir zam ve indirim gelmedi. En son Eylül ayı başında benzinde 56 kuruş artış, motorinde 1 lira 14 kuruşluk indirim ve LPG'de 40 kuruşluk indirim yaşanmıştı.

İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul

İstanbul motorin fiyatı: 24,86 TL

İstanbul benzin fiyatı: 19,23 TL

İstanbul LPG fiyatı: 10,98 TL

Ankara

Ankara motorin fiyatı: 24,97 TL

Ankara benzin fiyatı: 19,36 TL

Ankara LPG fiyatı: 11,00 TL

İzmir

İzmir motorin fiyatı: 25,01 TL

İzmir benzin fiyatı: 19,36 TL

İzmir LPG fiyatı: 10,73 TL