16 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 28 bin 118 yeni vaka tespit edilirken, 262 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 118

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 104 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 52 milyon 315 bin 108, 2. doz uygulanan aşı miktarı 41 milyon 435 bin 326, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 696 bin 724 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 104 milyon 20 bin 938.

BAKAN KOCA: ARTAN HAREKETLİLİKLE RİSK DAHA DA YAYGIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz."