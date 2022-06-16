16 Haziran Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

16 Haziran Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 16 Haziran Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 16 Haziran Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

16 Haziran dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,29 seviyelerinde işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,19 altında 17,2419'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,2920'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 17,9730'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kaybıyla 20,8630'dan satılıyor. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 75 baz puan ile 1994'ten bu yana en yüksek hızda artırmasının ardından 104,6 seviyelerine gerilese de bugün yeniden 105,3'e yükseldi.