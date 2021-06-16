16 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 221 kişi yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 6 BİN 221

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 548 semptomlu hasta belirlendi.

71 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 632 kişi sağlığına kavuşurken, 71 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 950 oldu.