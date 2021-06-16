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    16 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 221 kişi yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.06.2021 - 19:34
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 19:45
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    16 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 6 BİN 221

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 548 semptomlu hasta belirlendi.

    71 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 632 kişi sağlığına kavuşurken, 71 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 950 oldu.

    16 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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