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16 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 221 kişi yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 16.06.2021 - 19:34
- Güncelleme : 16.06.2021 - 19:45
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 221
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 548 semptomlu hasta belirlendi.
71 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 632 kişi sağlığına kavuşurken, 71 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 950 oldu.