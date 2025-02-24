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Haber Merkezi

Terör örgütlerine geçiş verilmiyor.

Bu kapsamda da yeni bir operasyon için daha düğmeye basıldı.

16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 92 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun detaylarına dair şunları söyledi:

"OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-47" operasyonlarımızda; 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.



İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

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