16 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 120 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin eş zamanlı olarak düzenlediği 'BOZDOĞAN-2' operasyonlarında 120 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

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Terörle mücadele kararlılıkla ve güçlü bir şekilde devam ediyor.

Bu çerçevede, ülkenin her köşesinde kırsal bölgelerden kent merkezlerine kadar geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Son olarak, güvenlik ekipleri eş zamanlı olarak 16 ilde harekete geçti.

Operasyonlara ilişkin duyuruyu ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

16 ilde terör örgütü yandaşlarına yönelik operasyon

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, BTÖ ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgi edinilen, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelere yönelik çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

120 kişi yakalandı: Çok sayıda dijital materyale el kondu

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de operasyonlar düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, 120 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

Polislerimizi tebrik ediyorum: Allah ayaklarına taş değdirmesin

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: