16 Kasım Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 94 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre, bugün hastalığa yakalananların sayısı 3 bin 316 oldu.

Tedavi altındaki 2 bin 712 kişi iyileşip taburcu olurken 94 kişi yaşamını yitirdi.

AĞIR HASTA SAYIMIZ 3610'A YÜKSELDİ

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." notuyla yaptı.