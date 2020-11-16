Dolar
7.7172
0.4791%
Euro
9.1436
0.6184%
Altın
1890.6
0.1239%
Borsa
1292.99
0.1316%
G. Altın
468.791
0.5268%
Bitcoin
127428.69
2.2612%
EXEN Coin
12.29
-0.24%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    16 Kasım Türkiye'de koronavirüs bilançosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 94 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 19:01
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 19:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    16 Kasım Türkiye'de koronavirüs bilançosu

    Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açıklandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre, bugün hastalığa yakalananların sayısı 3 bin 316 oldu.

    Tedavi altındaki 2 bin 712 kişi iyileşip taburcu olurken 94 kişi yaşamını yitirdi.

    AĞIR HASTA SAYIMIZ 3610'A YÜKSELDİ

    Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." notuyla yaptı.

    16 Kasım Türkiye de koronavirüs bilançosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir