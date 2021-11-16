16 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 25 bin 101 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. 227 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİN 101

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıkarken, 227 kişi ise hayatını kaybetti.

"KAPALI MEKANLARDA TEDBİRLERE DİKKAT EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 119 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 904 bin 542, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 777 bin 801, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 731 bin 634 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 118 milyon 727 bin 805.