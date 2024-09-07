16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına dair karar Resmi Gazete'de
Haber Merkezi

Türkiye, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürerek, terör örgütlerine karşı operasyonlarını hızlandırıyor ve terörün finansmanını engellemek adına önemli adımlar atıyor.

16 KİŞİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

tarafından, terör örgütlerine finansman sağladığına dair makul sebeplerle, yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına verildi.

16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" maddesine istinaden alındığı ifade edildi.