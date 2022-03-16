16 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 345 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 118 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 345

Buna göre, son 24 saatte 324 bin 58 koronavirüs testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 32 bin 364 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,25

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,25 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 336 bin 317'ye yükseldi.