16 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

16 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 16 Mayıs Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 16 Mayıs Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

16 Mayıs dolar ve euro ne kadar?

Kur bu sabah saatlerinde 20 Aralık'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi 15,50'nin üzerine taşırken euro/TL ise yeni haftanın ilk gününde 16,20'nin üzerini test ettikten sonra 16,18'lerde dengelendi.