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    16 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    16 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 koronavirüs testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 16.05.2021 - 20:39
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 20:57
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 10 BİN 512

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 920 semptomlu hasta belirlendi.

    223 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 14 bin 418 kişi sağlığına kavuşurken, 223 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 bin 760 oldu.

    16 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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