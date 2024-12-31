16 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta bütçe görüşmeleriyle oldukça yoğun geçen Genel Kurul'a şimdi ise dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.
16 milletvekiline ait Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
TBMM'YE SEVK EDİLEN DOSYALARDA YER ALAN İSİMLER
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları Oruç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."
ÖZGÜR ÖZEL'İN DE DOSYASI BULUNUYOR
Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.
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