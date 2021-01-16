16 Ocak Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınındaki gelişmelerin derlendiği tablo paylaşıldı.

Bugün de vaka sayılarındaki düşüş devam etti.

GÜNLÜK VAKA DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. 902 kişinin ise semptom gösteren hasta oldukları belirlendi.

Tedavi altındaki 8 bin 5 kişi iyileşirken 168 kişi ise yaşamını yitirdi.

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan ağır hasta sayısındaki düşüş de devam ediyor.

Ağır hasta sayısı bugün 2 bin 265 kişi olarak duyuruldu.