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16 Ocak Türkiye'de koronavirüs raporu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 16.01.2021 - 19:56
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınındaki gelişmelerin derlendiği tablo paylaşıldı.
Bugün de vaka sayılarındaki düşüş devam etti.
GÜNLÜK VAKA DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. 902 kişinin ise semptom gösteren hasta oldukları belirlendi.
Tedavi altındaki 8 bin 5 kişi iyileşirken 168 kişi ise yaşamını yitirdi.
AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Öte yandan ağır hasta sayısındaki düşüş de devam ediyor.
Ağır hasta sayısı bugün 2 bin 265 kişi olarak duyuruldu.