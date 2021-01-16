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    16 Ocak Türkiye'de koronavirüs raporu

    16 Ocak Türkiye'de koronavirüs raporu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 19:56
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    Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınındaki gelişmelerin derlendiği tablo paylaşıldı.

    Bugün de vaka sayılarındaki düşüş devam etti.

    GÜNLÜK VAKA DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

    Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. 902 kişinin ise semptom gösteren hasta oldukları belirlendi.

    Tedavi altındaki 8 bin 5 kişi iyileşirken 168 kişi ise yaşamını yitirdi.

    AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

    Öte yandan ağır hasta sayısındaki düşüş de devam ediyor.

    Ağır hasta sayısı bugün 2 bin 265 kişi olarak duyuruldu.

    16 Ocak Türkiye de koronavirüs raporu #1

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