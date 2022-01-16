16 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıkarken, 136 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 54 BİN 100

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıkarken, 136 kişi ise hayatını kaybetti.

"NE ENDİŞE NE GEVŞEME! TEDBİRLE AŞIYLA BUGÜNÜ DE AŞACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız."