Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
586.980
-0.13%
BTXN Coin
33.43
0.90%
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    16 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıkarken, 136 kişi de yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.01.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 19:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    16 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 54 BİN 100

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıkarken, 136 kişi ise hayatını kaybetti.

    "NE ENDİŞE NE GEVŞEME! TEDBİRLE AŞIYLA BUGÜNÜ DE AŞACAĞIZ"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız."

    16 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1


    Görüş Bildir