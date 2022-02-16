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    16 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 94 bin 176 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 271 kişi ise hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 20:53
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 21:09
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    16 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 94 BİN 176

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıkarken, 271 kişi ise hayatını kaybetti.

    "VEFAT SAYIMIZDA ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ VAR"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı."

    16 Şubat Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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