16 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 62 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 6 BİN 918

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 62 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 38 milyon 765 bin 635 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 19 milyon 904 bin 709 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 62 milyon 244 bin 821 oldu.

1 İL DAHA MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ

Aşı haritasında Balıkesir, yüzde 75'le aşılamada mavi renge geçiş yaptı.