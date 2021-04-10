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    16 teröristin vurulma anları

    16 teröristin vurulma anları

    Mardin Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 16 teröristin öldürüldüğü operasyonların görüntüleri yayınlandı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 21:47
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    İçişleri Bakanlığı, 2'si kırmızı, 3'ü turuncu listede yer alan örgütün üst düzey 5 isminin de aralarında bulunduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntülerini paylaştı.

    Görüntülerde havadan bombalama, komandoların intikali ve teröristlerle temas yer aldı.

    ŞIRNAK OPERASYONU

    Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı'nda 7 Nisan'daki operasyonda havadan çekilen görüntülere, teröristlerin bulunduğu sığınağın vurulma anı ile Jandarma Özel Harekat timlerinin teröristlerle çatışması ve sığınağın tahliyesi yansıdı.

    Bu operasyonda aralarında kırmızı kategoride yer alan Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

    16 teröristin vurulma anları ViDEO

    16 teröristin vurulma anları #1

    MARDİN OPERASYONU

    29 Mart'ta Mardin Bagok'ta gerçekleştirilen Eren 5 operasyonunda ise 4 teröristin kaçarken İHA'larla tespit edilerek vurulması görüntüye yansıdı. İki operasyonda toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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