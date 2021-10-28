Haberler

Gündem Haberleri

Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tuzlukçu ilçesinde AFAD verilerine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar veya can kaybının olmadığı bildirildi.